Медсестра избила и привязала к кровати ребенка в Москве

Следователи возбудили уголовное дело после того, как в СМИ просочилась видеозапись издевательств над ребенком в московской больнице, передает РИА «Новости».

Уточняется, что на записи медсестра «применяет физическую силу» к маленькому ребенку, а затем привязывает его к кровати.

Дело заведено по факту применения насилия в отношении несовершеннолетнего.

Ранее в Комсомольске-на-Амуре учительницу начальных классов, ударившую ученика, приговорили к обязательным работам.