Космодром Байконур обокрали, ранены полицейские

Гражданин Казахстана пробрался на космодром Байконур и похитил российское имущество, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что хищение произошло с территории базы ГУП «Жилищное хозяйство» на площадке №9. Прибывших полицейских чуть не сбил выезжающий с базы КамАЗ, который попытался скрыться в ближайшем поселке.

Когда автомобиль заехал во двор частного жилого дома, хозяин жилья принялся забрасывать сотрудников полиции камнями, а после ударил одного головой в лицо, а второго попытался задушить.

Прибывшему подкреплению удалось задержать вора и дебошира.

Возбуждены уголовные дела о краже и применении насилия к представителям власти.