Пассажиры избили стюардессу за отказ от фото

Пьяные пассажиры избили стюардессу вьетнамской авиакомпании Vietjet Air за отказ сфотографироваться с ними, сообщает The Sun.

Уточняется, что трое мужчин, находившихся в состоянии опьянения, захотели сделать селфи с бортпроводницей Ле Тхи Джианг. После того, как девушка ответила отказом, один из мужчин ударил стюардессу, и она упала на пол.

Другой мужчина набросился на вторую бортпроводницу, а затем завязал драку с сотрудниками службы безопасности.

Прибывшая полиция схватила дебоширов. Суд приговорил их к тюремным срокам от 2 до 3 лет.

Ранее истребители вылетели на перехват самолета в Лондоне из-за дебошира.