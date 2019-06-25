Сбежавшего с детьми россиянина оставили на свободе

Прокуратура Польши оставила на свободе россиянина Дениса Лисова, сбежавшего из Швеции с тремя детьми, передает РИА «Новости».

Швеция добивается экстрадиции Лисова, польский суд обещал рассмотреть запрос в течение нескольких недель.

В свою очередь адвокат Бабкен Хандзадян заявил, что шведская сторона своим запросом обрекает маленьких детей на одиночество и отсутствие родителя.

Он добавил, что подобная жестокость нарушает права ребенка.

В 2017 году жене Лисова был поставлен диагноз шизофрения, после чего женщина попала в больницу. Власти Швеции собирались изъять девочек четырех, шести и двенадцати лет у отца-мусульманина, посчитав, что он не сможет справиться с опекой детей.