Раскрыта переписка сестер Хачатурян перед убийством отца

Одна из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца Михаила Хачатуряна, обсуждала предстоящее нападение за месяц до его наступления. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на племянника покойного Хачатуряна.

Мужчина по имени Арсен предоставил следствию личную переписку в соцсети, в которой одна из сестер якобы обсуждает со знакомым предстоящее преступление.

Помимо текстовой переписки, в диалоге есть аудиофайлы, благодаря которым родные опознали голос девушки. Ее собеседник предпочитал молчать из страха разоблачения.

В чате девушка говорит о грядущих изменениях в жизни, после которых все наладится, и отец с братьями больше не смогут лезть в ее жизнь.

Девушка добавила, что никто не знает, через что ей пришлось пройти.

Ранее лидер группы System of a Down Серж Танкян выступил в поддержку троих сестер Хачатурян, заявив, что их случай подтверждает неспособность судебной системы защитить жертв семейного насилия.