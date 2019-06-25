Синоптики сообщили, когда жара вернется в столицу

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что после надвигающегося похолодания жара вернется в Москву, сообщает РИА «Новости».

Жители города не долго будут отдыхать от зноя, так как тепло вернется в столицу после 5 июля.

«Сейчас в столице похолодало, но это все равно на 4 градуса выше среднего показателя за предыдущие годы», — сказал Анатолий Цыганков.

На прошлой неделе синоптики объявили «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве, из-за 30°С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москве и других российских регионах установится самая теплая погода.