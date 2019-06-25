Филарет выступил против томоса и названия ПЦУ

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Патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет критически отозвался о полученном украинской стороной томосе. Об этом сообщает УНИАН.

По его словам, полученный томос отличается от тех, который имеют остальные автокефальные церкви.

«А в этом томосе есть зависимость украинской церкви от Константинопольского патриарха», — заявил Филарет.

Он добавил, что это делает ПЦУ зависимой от Константинополя при освещении храмов и сочершении таинства крещения. Филарет также выразил недовольство из-за названия ПЦУ.

«Например, Российская православная церковь, Грузинская православная церковь, Сербская православная церковь. А нам дали название Православная церковь в Украине», — сказал Филарет.

Он добавил, что это дает ПЦУ права только на украинской территории.

Ранее сообщалось, что Филарета лишили прав и обязанностей.