Гражданина Польши приговорили в РФ за шпионаж

Мосгорсуд признал виновным в шпионаже гражданина Польши Мариана Радзаевски, передают РИА «Новости».

В пресс-службе суда сообщили, что мужчине назначено наказание — отбывание в колонии строго режима 14 лет.

Уголовное дело рассматривалось на закрытом судебном заседании, так как содержало информацию, относящуюся к государственной тайне.

По данным ФСБ, осужденный пытался получить секретные материалы о комплектующей зенитно-ракетного комплекса С-300. Его задержали на месте преступления при попытке совершения сделки.

Радзаевски работал на польскую организацию – ведущего поставщика национальных вооруженных сил и спецслужб.

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