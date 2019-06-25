На Камчатке произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на Камчатке, сообщает РИА «Новости».

По данным Геологической службы США (USGS), толчки были зафиксированы в 113 км востоку от Усть-Камчатска.

Сообщений о пострадавших и возможных разрушениях в настоящий момент не поступало.