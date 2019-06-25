Синоптики предупредили о приближении самых жарких дней лета

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда россиянам готовиться к самым жарким дням лета. Об этом пишет «Российская газета».

По словам эксперта, в средней полосе России жара придется на период с 31 июля на 1 августа.

«А если говорить о декаде, то самые жаркие дни наступают с 26 июля по 5 августа», — заявил Вильфанд.

Он пояснил, что это связано с тем, что земная поверхность медленно прогревается вниз. Тепло достигнет деятельного слоя суши после 20 июля, после этого почва начнет отдавать тепло атмосфере.

Ранее сообщалось, что в Москве на 25 июня объявлен «желтый» уровень погодной опасности.