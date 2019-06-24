СПЧ обратился в ОБСЕ из-за нападения на российских журналистов в Грузии

Совет по правам человека при российском лидере Владимире Путине обратился к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру после того, как в Грузии напали на съемочную группу телеканала «Россия 24». Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, такой шаг был сделан для того, чтобы грузинские власти начали расследовать нападение на российских журналистов, а также, чтобы в дальнейшем обеспечить безопасное нахождение представителей российских СМИ на территории Грузии.

На российских журналистов напали радикалы 22 июня. Они пытались избить корреспондента и оператора телеканала, когда те брали интервью у владельца местного турагентства.

Ранее сообщалось, что на журналистов «России 24» напали в Тбилиси.

В Грузии 20 июня начались антироссийские протесты. Накануне стало известно, что власти РФ запретили авиаперевозки в эту страну российским авиакомпаниям с 8 июля.