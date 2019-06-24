МВД Грузии отстранило от службы 10 разгонявших митинги полицейских

Грузинское министерство внутренних дел отстранило от службы десять сотрудников, которые участвовали в разгоне митингов в центре Тбилиси. Об этом сказал представитель МВД, передает РИА «Новости».

По словам представителя ведомства, 10 сотрудников правоохранительных органов отстранили из-за подозрений в превышении служебных полномочий. В настоящее время генинспекция страны проводит расследование.

Ранее сообщалось, что антироссийские протесты в Грузии возобновились.

C 20 июня столицу Грузии захлестнули антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Отправной точкой для бунта послужил тот факт, что председатель заседания МАП российский депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.