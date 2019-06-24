Филарета лишили прав и обязанностей
Православная церковь Украины (ПЦУ) лишила патриарха Филарета «канонических прав» управления епархией, передает ТАСС.
Спикер Киевской митрополии ПЦУ Зоря сообщил, что такое решение приняли на заседании синода.
«Почетный патриарх Филарет остается в составе епископата ПЦУ, но лишается канонических прав и обязанностей, связанных с управлением епархией», --заявил Зоря.
При этом Филарет не исключен из состава епископата.
Ранее Филарет признал незаконным ликвидацию УПЦ Киевского патриархата.