Названы самые наркозависимые регионы России
Чечня и Архангельская область названы самыми свободными от наркотиков российскими регионами, сообщают «Известия».
Об этом свидетельствует рейтинг специалистов проекта «Трезвая Россия». В его основу легла статистика Минздрава и МВД, фиксирующая число умерших от передозировки и отравления наркотическими веществами.
Одним из самых «чистых» регионов также признан Ненецкий автономный округ (НАО).
В то же время, самыми проблемными оказались Московская область, Челябинская область и Хакасия.
Ранее стало известно, что МВД создаст отдел по борьбе со злоупотреблениями по делам о наркотиках.