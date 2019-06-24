Названы самые наркозависимые регионы России

Чечня и Архангельская область названы самыми свободными от наркотиков российскими регионами, сообщают «Известия».

Об этом свидетельствует рейтинг специалистов проекта «Трезвая Россия». В его основу легла статистика Минздрава и МВД, фиксирующая число умерших от передозировки и отравления наркотическими веществами.

Одним из самых «чистых» регионов также признан Ненецкий автономный округ (НАО).

В то же время, самыми проблемными оказались Московская область, Челябинская область и Хакасия.

Ранее стало известно, что МВД создаст отдел по борьбе со злоупотреблениями по делам о наркотиках.