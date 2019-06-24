Стало известно, каких мигрантов в России больше всего
Наибольшее число прибывающих в Россию мигрантов являются выходцами из Украины, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата.
Поток украинских мигрантов существенно снизился, тем не менее каждый четвертый приезжий — оттуда.
Второе место занимает Казахстан, далее следует Таджикистан. Также в Россию едут уроженцы Узбекистана и Армении.
Кроме того, в России наблюдается приток мигрантов из Туркменистана.
Отмечается, что за 2018 год в страну прибыли более 565 тысяч мигрантов, из которых 90% являются выходцами из стран СНГ.