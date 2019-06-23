Видео стрельбы у резиденции Кадырова появилось в Сети

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Видео стрельбы возле резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова появилось в Сети. Его опубликовал телеграм-канал Baza.

На видеозаписи видна стоящая посередине дороги машина. Недалеко от нее лежит тело человека. Стоит отметить, что на протяжении всей записи слышны звуки выстрелов. Всего их произвели около 10 раз.

Также на записи слышны крики людей и сигнализации автомобилей.

Других подробностей случившегося пока нет.

Ранее СМИ сообщили о стрельбе у резиденции Кадырова в Грозном.