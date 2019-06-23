Россиянин напал на приехавшую к нему скорую

В Челябинске 22 июня мужчина набросился на работников скорой помощи, которые приехали к нему по вызову. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на рассказы очевидцев.

По их словам, россиянин, находясь в неадекватном состоянии, напал на врача. Он разбил кирпичом стекло в машине, после этого схватил медика за волосы и попытался задушить.

По мнению некоторых свидетелей, мужчина мог находиться под действием наркотических веществ. Его удалось усмирить другому медику.

Как отмечается, эту информацию также подтвердили в региональном МВД. Известно, что на напавшего на врачей завели административное дело по статье 6.1.1 КоАП («Побои»).

Ранее сообщалось, что обвиняемый Норвегией в теракте россиянин признан невменяемым.