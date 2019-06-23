Грузия бросила клич по миру, ища замену отъезжающим россиянам
После того как российская сторона приняла решение о приостановке полетов в Грузию, грузинские дипломатические миссии начали приглашать других иностранных туристов. Об этом сообщает Грузия Online.
Как отмечается, грузинское посольство в США разместило ролик об отдыхе в стране.
«Приезжайте и посмотрите Грузию!» --говорится в сообщении ведомства.
Аналогичное сообщении разметило посольство страны в Дании.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова грузинского президента Саломе Зурабишвили о том, что россияне должны приезжать в Грузию.