Грузия бросила клич по миру, ища замену отъезжающим россиянам

После того как российская сторона приняла решение о приостановке полетов в Грузию, грузинские дипломатические миссии начали приглашать других иностранных туристов. Об этом сообщает Грузия Online.

Как отмечается, грузинское посольство в США разместило ролик об отдыхе в стране.

«Приезжайте и посмотрите Грузию!» --говорится в сообщении ведомства.

Аналогичное сообщении разметило посольство страны в Дании.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова грузинского президента Саломе Зурабишвили о том, что россияне должны приезжать в Грузию.