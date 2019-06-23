Участников гей-парада атаковали во время шествия в Киеве
В центре Киева несколько человек атаковали участников «Марша равенства» в Киеве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинское ТВ.
Как отмечается, нескольким людям удалось прорваться через оцепление из сотрудников правоохранительных органов. Они начали вырывать плакаты у участников шествия. Полиция вмешалась и удалила их.
«Полиция оттеснила противников, но один из мужчин попытался напасть на участников Марша», — говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчина был задержан.
Ранее сообщалось, что гей-парад в Киеве собрал 2,5 тыс. участников.