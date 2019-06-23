МИД Грузии оценил опасность антироссийских акций в Тбилиси
В МИД Грузии заявили, что гражданам России не угрожала опасность во время акций протеста в Тбилиси. Об этом сообщает ТАСС.
«Государственные ведомства Грузии полностью обеспечивают общественный порядок», — говорится в сообщении.
В ведомстве также добавили, что иностранным гражданам и журналистам никакая опасность «не угрожала».
В грузинском МИД подчеркнули, что сотрудники правоохранительных органов Грузии расследуют нападение на журналистов телеканала «Россия 24».
Ранее сообщалось, что МИД России потребовал обеспечить безопасность россиян в Грузии