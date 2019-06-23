Двух сторонников ИГ ликвидировали в Дагестане
В Дагестане сотрудники спецслужбы ликвидировали двух сторонников террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, боевики планировали совершить нападение на сотрудников правоохранительных органов.
Как отмечается, сторонники ИГ были ликвидированы в ходе перестрелки между селениями Эндирей и Карланюрт.
При этом потерь среди сил правопорядка нет.
Ранее сообщалось, что в Твери троих мужчин задержали за финансирование ИГ.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.