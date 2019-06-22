Появилось видео нападения на журналистов «России 24» в Тбилиси
Нападение на съемочную группу «России 24», произошедшее в Тбилиси, попало на видео. Запись опубликована в твиттере «Вести.ru».
На кадрах видно, как несколько мужчин нападают на россиян и наносят им несколько ударов.
Кроме того, напавшие выкрикивали националистические лозунги.
Ранее стало известно, что радикалы пытались избить корреспондента и оператора телеканала, когда те брали интервью у владельца местного турагентства.
За молодых людей вступился муж хозяйки агентства, после чего нападавшие поспешили скрыться.