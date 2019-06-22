Бастрыкин занялся делом об избиении осужденного журналиста

Глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела об избиении полицейскими журналиста Андрея Евгеньева и студента Никиты Михеенко, передает РИА «Новости».

Оба пострадавших были осуждены по статье 228 УК РФ. По предварительным данным, они подверглись жестоким побоям в ОВД «Щукино».

После телесюжетов СМИ МВД провело проверку и подтвердило факты избиения осужденных.

В отношении сотрудников ОВД было возбуждено дело о превышении полномочий.

Бастрыкин, в свою очередь, поручил следователям выяснить все обстоятельства преступления и привлечь к уголовной ответственности всех причастных.