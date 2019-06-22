Бастрыкин занялся делом об избиении осужденного журналиста
Глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела об избиении полицейскими журналиста Андрея Евгеньева и студента Никиты Михеенко, передает РИА «Новости».
Оба пострадавших были осуждены по статье 228 УК РФ. По предварительным данным, они подверглись жестоким побоям в ОВД «Щукино».
После телесюжетов СМИ МВД провело проверку и подтвердило факты избиения осужденных.
В отношении сотрудников ОВД было возбуждено дело о превышении полномочий.
Бастрыкин, в свою очередь, поручил следователям выяснить все обстоятельства преступления и привлечь к уголовной ответственности всех причастных.