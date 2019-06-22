Названа причина поломки аттракциона «Колобок», где пострадали дети

Предварительной причиной поломки аттракциона «Колобок» в парке Сокольники , где пострадали трое детей, стал крепежный болт, сообщает телегра-канал Baza.

В настоящее время место аварии осматривают техники. Отмечается, что причиной поломки мог стать болт крепления общего круга аттракциона.

Мать одной из пострадавших девочек заявила, что слышала неестественный скрежет во время работы «Колобка».

Ранее сообщалось, что трое детей получили травмы, упав с аттракциона «колобок» в парке Сокольники в Москве. Детей срочно увезли в больницу.

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