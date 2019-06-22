Как будут перевозить россиян из Грузии после запрета, рассказали власти

Представитель вице-премьера Максима Акимова заявил, что россияне стали массово сдавать купленные билеты в Грузию из-за антироссийских протестов, которые проходят в Тбилиси. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, шесть авиакомпаний страны зафиксировали массовую сдачу билетов на рейсы в Грузию. По мнению представителя Акимова, это значительно облегчит задачу по возвращению оставшихся россиян домой.

Он также рассказал, что вся авиакомпании согласились возвращать россиян на родину и после 8 июля, но только через аэропорты Армении и Северной Осетии.

21 июня российский лидер Владимир Путин подписал указ, согласно которому российским авиакомпаниям с 8 июля запретили осуществлять авиаперевозки в Грузию.

Ранее было подсчитано число российских туристов в Грузии.