Детей экстренно госпитализировали после падения на землю из аттракциона

Детей срочно увезли в больницу после того, как они упали вниз головой на землю при катании на аттракционе «Колобок» в московском парке. Об этом сообщает телеканал «360» в телеграме.

Как отмечается, три ребенка выпали из-за внезапно произошедшей механической поломки. Они сначала висели в креслах, одно через мгновение страховочные тросы отстегнулись, и дети упали на землю.

После осмотра врачей, в больницу отправила двоих из трех детей. У них диагностировали ушибы, сотрясение мозга и травмы шей.

В настоящее время нет данных о том, насколько тяжелые травмы они получили.

Ранее сообщалось, что дети упали из аттракциона на землю в московском парке.