Дети упали из аттракциона на землю в московском парке
Три ребенка пострадали в результате падения при катании на аттракционе «Колобок» в московском парке. Об этом сообщает телеграм-канала Baza со ссылкой на сотрудника парка.
По его словам, дети выпали из-за внезапно произошедшей механической поломки. Они сначала висели в креслах, одно через мгновение страховочные тросы отстегнулись, и дети упали на землю.
По последним данным, медики констатировали у детей ушибы, сотрясение мозга и травмы шей.
В настоящее время выясняются детали инцидента.
Ранее сообщалось, что в Индонезии отдыхающие выпали из кабины колеса обозрения.