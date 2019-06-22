Дети упали из аттракциона на землю в московском парке

Три ребенка пострадали в результате падения при катании на аттракционе «Колобок» в московском парке. Об этом сообщает телеграм-канала Baza со ссылкой на сотрудника парка.

По его словам, дети выпали из-за внезапно произошедшей механической поломки. Они сначала висели в креслах, одно через мгновение страховочные тросы отстегнулись, и дети упали на землю.

По последним данным, медики констатировали у детей ушибы, сотрясение мозга и травмы шей.

В настоящее время выясняются детали инцидента.

Ранее сообщалось, что в Индонезии отдыхающие выпали из кабины колеса обозрения.