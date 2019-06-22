Сходство с Трмпом помогло псу получить титул «самой уродливой собаки»

Пес по кличке Бродяга выиграл конкурс на самую уродливую собаку в США благодаря внешнему сходству с внешностью президента страны Дональда Трампа, сообщает Associated Press.

Темноволосый, пучеглазый пес получил главный приз на ежегодном всемирной конкурсе «Самая уродливая собака», который проводится в США уже 31 раз.

Владелица пса Ивон Санта-Роса выиграла участие в телешоу, награду в $1,5 тыс. и средства для пожертвования собачьему приюту.