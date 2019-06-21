Госдеп обвинил Россию в неподобающем обращении со «Свидетелями Иеговы»

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в преследовании религиозной группы «Свидетели Иеговы» (организация запрещена в России) (запрещена в РФ как экстремистская организация), сообщает РИА «Новости»

Представляя доклад о религиозных свободах в мире, Помпео заявил, что «Свидетели Иеговы» в РФ «абсурдно объявлены террористами».

По его словам, власти изымали их собственность и угрожали семьям.

Ранее сообщалось, что российским «Свидетелям Иеговы» отказали в убежище в Финляндии.

«Свидетелей Иеговы» — запрещенная в России экстремистская организация.