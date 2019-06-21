Семья попала в больницу после «лечения» личинками-паразитами

В Хабаровске семья из трех человек попала в больницу после того, как ее лечили псевдо-препаратами с личинками червей-паразитов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую клиническую больницу №10.

Как отмечается, члены семьи — двое взрослых и ребенок — были госпитализированы. Однако сейчас их состояние удовлетворительное.

Уточняется, что родители прочитали на одном из сайтов о некоем мощном иммуностимуляторе. Они приобрели псведо-вакцину, которая была с личинками живых трихинелл — разновидностью червей-паразитов.

Через две недели семья в тяжелом состоянии попала в больницу, где им срочно оказали медицинскую помощь.

На настоящий момент сотрудники полиции выясняет все обстоятельства.

Ранее сообщалось, что врачи в США вытащили личинок из головы женщины.