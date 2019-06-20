Боевая граната взорвалась в Кишиневе

В квартире в центре Кишинева взорвалась боевая граната. Об этом сообщает Sputnik Молдова.

Как отмечается, в результате инцидента пострадали три человека. Они были госпитализированы с ранениями разной степени тяжести, однако сейчас их жизни ничто не угрожает.

Уточняется, что в квартире проживали четверо парней в возрасте от 17 до 23 лет. Взрыв произошел на кухне.

На настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Харькове взорвалась граната.