Сыну генерала ФСБ вынесли приговор по делу о наркотиках

В Москве суд приговорил сына бывшего главы Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ генерал-лейтенанта в отставке Александра Здановича Евгения к 10 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его адвоката Александра Иванова.

Как отмечается, такое решение было вынесено по делу о наркотиках.

Уточняется, что в августе 2018 года Зданович купил 116 граммов гашиша и 46 граммов марихуаны.

После этого он расфасовал по пакетикам данные вещества с намерением сбыть их, однако практически сразу был задержан сотрудниками полиции.

Позднее по решению суда мужчина был помещен под стражу.

Ранее сообщалось, что арестовали сбившего инспектора ДПС сына экс-сенатора.