Путин высказался о деле Голунова

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Президент России Владимир Путин дал комментарий в связи с делом журналиста Ивана Голунова, задержанного по подозрению за хранение наркотиков.

По словам президента, нужно сделать так, чтобы подобное не повторялось.

«Кстати говоря, и генералы были за это уволены», — сказал Путин.

Он также выразил надежду на то, что будут проведены следственные действия и найдены виновные в создании «ненормальной» ситуации с журналистом.

Ранее сообщалось, что полковник ФСБ из расследования Ивана Голунова и его помощник подполковник Марат Медоев оказались соседями. Элитная недвижимость — трехэтажные особняки находятся в Подмосковье на берегу Истринского водохранилищ