Путин пообещал лично контролировать решение проблемы с мусором

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Российский президент Владимир Путин высказался о мусорной реформе на территории страны.

По словам главы государства, речь идет об огромной проблеме, которой десятилетиями никто не занимался. В России в настоящее время существует общество потребления, появилась новая упаковка. Каждый год в стране образуется 70 млн отходов.

«В Тихом океане образовались целые мусорные острова размером со среднюю европейскую страну», — заявил Путин.

Он добавил, что люди не должны ждать решения этой проблемы 20 лет, и пообещал лично следить за решением проблемы.

Ранее 15-летний российский блогер Катя Адушкина спросила российского президента Владимира Путина о существующей в стране «мусорной проблеме».