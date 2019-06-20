15-летний блогер спросила Путина о мусоре

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15-летний российский блогер Катя Адушкина спросила российского президента Владимира Путина о существующей в стране «мусорной проблеме».

Президент напомнил, что толчком к решению этой проблемы стала прошлая «прямая линия». Путин заметил, что в стране никто не занимался переработкой мусора в промышленных масштабах, а мусор копился с советских времен.

Глава государства сказал, что в России, несмотря на падение реальных доходов, сложилось общество потребления, в котором используют много картона, бумаги и пластика.

В эфире также показали фотографии из регионов страны, где, несмотря на мусорную реформу, проблема продолжает оставаться острой.

«То, что показали, это безобразие. Мне надо посмотреть», — сказал Путин.

Он добавил, что рост тарифов на мусор отчасти неизбежен, так как нужны первичные деньги для того, чтобы начать работу по решению проблемы. Президент пообещал «поглядывать за ситуацией».

Ранее Путин назвал главное условие роста уровня жизни.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.