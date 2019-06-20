Бизнесмена Бойко-Великого обвинили в хищении 180 млн рублей и $929 тысяч

Следственный комитет предъявил обвинения бизнесмену Василию Бойко-Великому, передает РИА «Новости».

По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий с другими сотрудниками банка «Кредитный Экспресс» похитили средства в размере свыше 180 млн рублей и $929 тысяч.

На данный момент установлен 31 факт хищений.

«Все семеро соучастников задержаны, им предъявлены обвинения в растрате вверенных им денежных средств, совершенной организованной группой», — сообщили в СК.

Следствие просит заключить Бойко-Великого и остальных фигурантов дела под стражу.