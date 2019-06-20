Косаток из «китовой тюрьмы» реадаптируют перед выпуском на волю

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Представитель Тихоокеанского филиала НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) проинформировал о том, что косаток начнут выпускать из приморской «китовой тюрьмы» в июне, передает РИА «Новости».

По его словам, животных будут выпускать на волю группами, в зависимости от сложившихся между ними социальных связей. Это продлится с июня по октябрь этого года.

«В настоящее время косатки и белухи уже проходят реадаптацию», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что косаток из «китовой тюрьмы» выпустят в Охотское море.