Помпео обратился к РФ на фоне доклада о крушении MH17

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Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию привлечь к ответственности подозреваемых по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе в июле 2014 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, власти России должны привлечь к ответственности всех «подозреваемых» в крушении самолета.

Он также добавил, что США поддерживают доклад международной следственной группы по MH17.

Ранее сообщалось, что МИД России отреагировал на доклад о крушении MH17.

Также стало известно, что международная следственная группа назвала четверых подозреваемых в крушении самолета Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе в июле 2014 года.

Boeing 777 компании «Малазийские авиалинии» выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.