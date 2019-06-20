Помпео обратился к РФ на фоне доклада о крушении MH17
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию привлечь к ответственности подозреваемых по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе в июле 2014 года. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, власти России должны привлечь к ответственности всех «подозреваемых» в крушении самолета.
Он также добавил, что США поддерживают доклад международной следственной группы по MH17.
Ранее сообщалось, что МИД России отреагировал на доклад о крушении MH17.
Также стало известно, что международная следственная группа назвала четверых подозреваемых в крушении самолета Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
Boeing 777 компании «Малазийские авиалинии» выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.