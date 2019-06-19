Из-за брошенного рюкзака оцепили территорию Белого дома

Территорию Белого дома, а также прилегающий к нему парк оцепили из-за брошенного рюкзака. Об этом в твиттере написала секретная служба США.

Как отмечается, неизвестный мужчина бросил рюкзак недалеко от Белого дома.

После этого, как уточняется, он захотел запрыгнуть на парковку велосипедов, однако сразу был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Полицейские пока не сообщали о мотивах поступка мужчины. Также не раскрывается его личность.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина был задержан за попытку перелезть через ограду Белого дома.