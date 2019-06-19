Поезд с оружием сошел с рельсов в США

В США поезд с опасными материалами и оружием сошел с рельсов. Об этом сообщил шериф округа Элко в штате Невада в своем фейсбуке.

На кадрах с места происшествия видно, что около десяти вагонов сошли с рельсов, часть из них — опрокинулась. Над вагонами виден столб белого вещества.

Согласно заявлению полиции, с рельсов сошло 22 вагона, из одного из них вылилось растительное масло.

Причем, по словам шерифа, изначально сотрудники правоохранительных органов заявили о разливе «опасного вещества» — предположительно, оксида алюминия.

По данным полиции, в поезде были нитрат аммония, гранаты, боеприпасы и стрелковое оружие. Однако они находились в другом конце состава и не сошли с рельсов.

В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что поезд метро сошел с рельсов в США.