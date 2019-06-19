Картину с обнаженным Порошенко выставили на аукционе

На Украине выставили на аукцион картину «Петр уже пятый» с обнаженным экс-президентом Петром Порошенко, передает РИА «Новости».

Речь-идет об интернет-аукционе, лот выставила одна из пользовательниц Сети.

«В день падения рейтинга ПП (Петра Порошенко - ред.) выставляю на аукцион легендарную картину. Их в природе две штуки. Первая в частной коллекции. Вторая может стать вашей. Целая эпоха», — говорится в сообщении.

Стартовая цена картины $600.

Ранее Петр Порошенко назвал своего главного конкурента на выборах в Раду.