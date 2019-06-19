Зеленский обрадовался выводам по крушению MH17

Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил выводы совместной следственной группы (ССГ) о виновных в крушении Boeing MH17 в Донбассе, передает РИА «Новости».

Он выразил надежду, что виновные окажутся на скамье подсудимых.

Ранее ССГ назвала четверых подозреваемых в крушении самолета.

По данным следствия, ими оказались россияне Игорь Стрелков (Гиркин), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. В Кремле отказались комментировать данные до публикации доклада о расследовании.

Авиакатастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение под Донецком. Находившиеся на борту 298 человек погибли.