Британия позвала Россию на конференцию по свободе СМИ

Россия получила от МИД Британии приглашение на конференцию по свободе СМИ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря российского посольства в Соединенном Королевстве.

По его словам, российская сторона хотела бы принять участие в данной конференции.

Однако, добавил он, у посольства пока нет особо никакой информации о конференции, В том числе пока неизвестно, позволят ли России принять в ней участие, уточнил он.

Конференция будет посвящена вопросам свободы СМИ. И, по словам пресс-секретаря, российское государство вносит значимый вклад в обеспечении свободы распространения информации.

Ранее в ООН отреагировали на идею России признать победу над нацизмом всемирным наследием.