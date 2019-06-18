Появились первые пострадавшие при землетрясении в Японии

От землетрясения на севере Японии пострадали не менее четырех человек, сообщает KYODO.

По данным агенства, никто не умер.

Землетрясение произошло около префектуры Ямагата, у границ которой был эпицентр землетрясения.

Ранее стало известно, что угроза цунами объявлена в Японии.