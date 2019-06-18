Жесткие меры за провокации с наркотиками пообещали в МВД

МВД России пообещало принять самые жесткие меры за провокации с наркотиками при сборе доказательств. Об этом заявил первый замглавы ведомства Александр Горовой, пережает РИА «Новости»..

По его словам, возможно смягчение санкций по статье 228 УК.

«Те кто говорят, что была провокация с доказательной частью, — мы однозначно будем принимать самые жесткие меры по отношению к сотрудникам, которые это делали», — сказал Горовой.

При этом он не уточнил, какое именно наказание грозит сотрудникам МВД.

Ранее сообщалось, что смягчение статьи за хранение наркотиков подготовили в Госдуме.