Бутина начала преподавать заключенным в тюрьме США
Осужденной в США россиянке Марии Бутиной разрешили преподавать четыре дисциплины в тюрьме. Об этом сообщает газета «Известия».
По данным издания, за свою работу Бутина получает небольшое финансовое вознаграждение.
Как отмечается, россиянка преподает заключенным математику, английский язык, теорию вероятности и обществоведение.
При этом в рамках обществоведения Бутина рассказывает заключенным об основах демократической системы США.
Ранее отец Бутиной рассказал об условиях содержания дочери в тюрьме.