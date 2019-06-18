Бутина начала преподавать заключенным в тюрьме США

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Осужденной в США россиянке Марии Бутиной разрешили преподавать четыре дисциплины в тюрьме. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, за свою работу Бутина получает небольшое финансовое вознаграждение.

Как отмечается, россиянка преподает заключенным математику, английский язык, теорию вероятности и обществоведение.

При этом в рамках обществоведения Бутина рассказывает заключенным об основах демократической системы США.

Ранее отец Бутиной рассказал об условиях содержания дочери в тюрьме.