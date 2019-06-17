Католическую церковь пытались поджечь в Петербурге
Католическую Церковь во имя Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы пытались поджечь в Петербурге утром 17 июня, сообщает ТАСС.
По данным городского управления МЧС, в двухэтажном сооружении церкви, находящемся на капитальном ремонте, женщина совершила попытку поджога при помощи зажигательной смеси.
Попытка поджога была совершена в районе 5.30 утра.
Экстренные службы быстро ликвидировали возгорание, пострадавших нет.
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