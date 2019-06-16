Глава Пензенской области потребовал блокировать фейки о Чемодановке

Глава Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что необходимо блокировать ложную информацию о Чемонадановке, которая появляется в Сети. Об этом он написал в инстаграме.

По его словам, в настоящее время в Сети много фейков о том, что произошло в Чемонадановке. Он напомнил, что в России принят закон, который направлен на борьбу с фейк-новостями и потребовал, чтобы соответствующие органы разобрались в этой ситуации.

«Обманывать наших людей мы не позволим, как не позволим использовать трагедию для раскачивания ситуации и разыгрывания национальной «карты», — добавил Белозерцев.

Губернатор подчеркнул, что обязан защищать население и он выполнит это обещание.

Ранее сообщалось, что глава Пензенской области пообещал решить проблемы Чемодановки.

Также выяснилось, что следователи установили всех участников конфликта, трое из них уже задержаны, идет розыск других лиц, причастных к инциденту.

Предположительно, причиной конфликта стало то, что цыгане приставали к дочерям местных жителей. По другой версии цыгане попытались изнасиловать одну из несовершеннолетних местных жительниц, в результате чего селяне решили за нее заступиться.