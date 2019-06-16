«Президент для хохм и увеселений»: Пушков о бегущем через фонтан Зеленском
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на видео, на котором украинский лидер Владимир Зеленский пробежал через фонтаны. Об этом он написал в твиттере.
Глава государства сделал это во время своего визита в Мариуполь. Причем сквозь фонтан пробежала и охрана Зеленского, а также некоторые местные жители.
Сенатор с иронией отметил, что это было очень «непосредственно и мило».
Он добавил, что Зеленскому только и остается развлекать своих граждан, раз он ни на что другое не способен. В частности, по словам сенатора, прекратить обстрелы в Донбассе.
«Президент для хохм и увеселений», — заключил Пушков.
Ранее сообщалось, что Зеленский угостил гостей шаурмой.