«Президент для хохм и увеселений»: Пушков о бегущем через фонтан Зеленском

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на видео, на котором украинский лидер Владимир Зеленский пробежал через фонтаны. Об этом он написал в твиттере.

Глава государства сделал это во время своего визита в Мариуполь. Причем сквозь фонтан пробежала и охрана Зеленского, а также некоторые местные жители.

Сенатор с иронией отметил, что это было очень «непосредственно и мило».

Он добавил, что Зеленскому только и остается развлекать своих граждан, раз он ни на что другое не способен. В частности, по словам сенатора, прекратить обстрелы в Донбассе.

«Президент для хохм и увеселений», — заключил Пушков.

Ранее сообщалось, что Зеленский угостил гостей шаурмой.