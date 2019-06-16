Игра медвежат в «песочнице» попала на камеру

В Амурской области фотоловушке удалось заснять семейство медведей. Снимки были выложены в инстаграм специалистами регионального управления по охране животного мира.

Как отмечается, медвежат заметили в районе подкормочной площадки.

При этом неизвестно, сами ли туда пришли детеныши или их привела мать-медведица. Однако, как подчеркивается, медвежатам понравилось там играть.

По словам специалистов, медвежата заинтересовались «песочницей», хорошо поиграли и ничего не сломали.

Ранее сообщалось, что мужчина подрался с медведем из-за собаки.